台灣成焦點！日本「新聞週刊」介紹半導體發展史 探究台積電如何崛起

「新聞週刊」日本版最新一期介紹半導體發展史，佔據全球半導體大半產值的台灣成為重點。週刊並邀請經濟日報記者林宏文撰文分享台積電如何崛起，以及張忠謀的領導風格。

「新聞週刊」（Newsweek）日本版最新一期「半導體的歷史學」指出，近年來，中國軍機逾越台海中線及侵擾西南防空識別區（ADIZ）已成家常便飯，是為了給這個2300萬人口的島嶼施加壓力。但這些侵擾台海的噴氣式戰鬥機等現代化武器，如果沒有半導體就無法發揮作用。

文中指出，半導體是現代電子機器設備中不可或缺的存在，從電動牙刷、吸塵器到智慧型手機，不僅是日常生活中的用品，甚至超音速飛彈、戰車、核潛艇等武器也必須使用半導體。

目前世界上最先進的半導體有92%在台灣的工廠生產，絕大部分又出自於台積電。台積電以強大的半導體生產力為原動力，成長為世界首屈一指的公司。

經濟日報記者、今周刊副總編輯林宏文著有「晶片島上的光芒：台積電、半導體與晶片戰，我的30年採訪筆記」，他在「台積電的30年，台灣半導體的30年」文中分享他的採訪內幕。

林宏文指出，受地緣政治關係緊張影響，各國媒體紛紛報導台灣海峽是地球上最危險的地方、台灣會成為下一個烏克蘭等。美國與中國之所以圍繞台灣展開攻防戰，其中一個重要因素就是台灣的半導體產業，特別是台積電。

他表示，台灣的中央山脈南北向貫穿台灣全島，被稱為「護國神山」，而台積電常被比喻為「護國神山」，台灣的半導體產業全體則是「護國群山」，在地緣政治緊張的此刻守護著台灣。

他表示，全世界的半導體約7成在台灣製造，當中台積電佔世界產值的58.5%，尖端半導體更是佔9成以上。各國出於安全理由，尋求建造自己的半導體工廠的同時，台積電也成為各國競相投資的「半導體戰爭」中的主角。

林宏文說，台積電創辦人張忠謀曾向他透露創業前的趣事。張忠謀說，當時有一名想要創業的友人向張忠謀詢問融資事宜，但之後就沒了消息。他致電友人詢問，對方說找到了代工廠，因此不再需要籌措那麼多資金。朋友的這種做法，讓張忠謀意識到晶圓代工（Foundry）事業發展的可能性。

他表示，全球半導體產業從「垂直整合」走向「垂直分工」的商業模式，是台積電成功的契機。而台積電的成功背後有許多因素，張忠謀優秀的領導能力是其一，也要歸因於台灣工程師的勤勉精神，以及當年政府產業政策的成功。

林宏文表示，他第一次採訪張忠謀是在1993年剛當上記者的時候，當時台積電尚未上市，張忠謀在台北的辦公室非常認真回答提問，還談到了他的興趣與愛好，以及當年在哈佛大學就讀時，好不容易才通過100公尺游泳考試。

林宏文說，他永遠忘不了30年前那個下午，張忠謀在夕陽映照下說話的模樣，想像不到這個親切的長者未來竟會成為一名世界級企業家，「沒想到台積電能成長到如今規模，也沒想到自己會成為台灣半導體產業30年動盪和輝煌的見證者」。