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彭博調查：人民幣對美元今年底料再貶4%創新低7.6元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博MLIV最新調查顯示離岸人民幣今年底會貶到1美元兌7.6元。路透
彭博MLIV最新調查顯示離岸人民幣今年底會貶到1美元兌7.6元。路透

全球投資人不太相信中國官方能夠成功支撐大陸金融市場，並預測隨經濟壓力加劇，離岸人民幣將跌至歷來谷底。

根據彭博MLIV最新調查，455名受訪者估計中值顯示離岸人民幣今年底會貶到1美元兌7.6元，也就是說會從當前價位7.29再跌4%，創下歷史新低。

只有19%的受訪者計劃在未來12個內增加布局大陸的資產，而計劃減碼的受訪者比率高達24%。這與3月的情況形成截然對比，當時有25%的受訪者表示將增加投資。

最近幾天，北京加大力道遏制市場崩跌，敦促金融機構買進股票和人民幣，還以抬高融資成本的方式增加了做空離岸人民幣的成本。彭博知情人士透露，有關部門窗口指示幾家大型公募基金儘量避免淨賣出股票。

不過，外資仍以創紀錄的速度拋售，他們擔心中國通縮、房地產市場下滑以及持續膨脹的地方政府債務。華爾街對中國的預測變得更為悲觀，摩根士丹利、高盛在過去一周都下調了陸股目標水準。

全球其他地區緊縮貨幣政策之時，中國卻實施寬鬆貨幣政策，讓人民幣受壓。美國2年期債券殖利率比同期限大陸債券殖利率高出近3個百分點，創2006年以來最大溢價。

如今很少有人預期北京會像2008年那樣大手筆地提振經濟。調查中只有11%的受訪者預測政策制定者將推出「火箭砲式」的刺激措施，大多數人預測當局只會對幾個特定行業採取溫和行動。

約31%的受訪者表示，只有MSCI中國指數下個月再下跌20%才會引發全球市場崩盤，還有33%的受訪者認為，中國股市下跌不會導致任何重大蔓延。

同樣，大多數市場參與者（56%的受訪者）表示，中國經濟放緩不會對聯準會（Fed）等其他主要央行的行動產生重要影響。

人民幣 北京

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