面臨30萬起索賠 3M可能付55億美元和解耳塞訴訟案

3M公司與原告律師正接近達成一項和解協議，以解決退伍軍人提出的數十萬起索賠，這些退伍軍人指控3M及其子公司生產的耳塞未能保護他們免受聽力損失。

華爾街日報引述知情人士的說法報導，根據正在討論的條件，3M將支付約55億美元，不過協商仍在進行中，尚未敲定最終金額。此外，3M董事會尚未對就和解提案進行表決。

這起耳塞訴訟案已成為美國史上最大的集體權益侵害案件，有超過30萬起索賠。退伍軍人指控3M與3M在2008年收購的Aearo Technologies生產的耳塞有缺陷，使得美軍發給他們的這些耳塞未能保護其聽力免受噪音損害。3M對此提出抗辯，表示在經過適當訓練後，使用這些耳塞依然合適有用。

3M考量中的和解金額遠比一些分析師原先預測的100億至150億美元少了許多。

3M在6月時就因生產永久化學物質「全氟／多氟烷基物質」（PFAS）導致城市、鎮區和其他公共飲水污染的訴訟進行和解，因而削弱了這次能夠吸收龐大耳塞和解金的能力。6月的和解訴訟讓3M在未來五年面臨125億美元的負擔。