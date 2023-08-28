出席Fed年會官員 呼籲央行修改政策操作守則

周末出席美國聯準會（Fed）傑克森洞央行年會的全球現任及前任央行決策官員們，都普遍擔憂既有的決策模式已陷入危機，緊急呼籲各國央行修改操作守則，來因應層出不窮的供給震撼、物價升高，以及金融市場激烈動盪。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德的說法最為直接，在演說中強調勞動市場趨緊，綠色經濟轉型，以及全球經濟區塊化的衝擊。她表示，「沒有現成的操作手冊能因應我們當前面對的情勢，因此我們的任務就是研擬一份新的」。

由於各國央行愈來愈有信心戰勝通膨，因此討論的焦點轉移到一些較長期的結構問題。

決策官員們都認同，現在就宣布戰勝通膨仍為時過早，因此展望利率可能進一步升高。英格蘭銀行副總裁布羅班特表示，通膨「不太可能」驟然消失，利率「可能需要在具有約束力的領域維持一段時間」。但諸多訊號使各界更加預期央行的緊縮行動已接近終點。

但拉加德警告，過去三年來的動盪所引發的持久通膨壓力，可能更無法預測，且更難根除。日銀總裁植田和男也審慎指出，鑒於地緣緊張升高，已造成製造業「回流」，全球經濟很可能「緩步接進重大變轉的臨界點」，這雖然可能帶動國內經濟成長，但也可能造成生產效率下降。

另一項爭議，在於這些轉變可能對「中性利率」（r*）的影響。已有更多Fed官員小幅提高對r*的估計值。6月時決策官員預測r*的中位值是2.5%；扣除2%的通膨目標後，實質r*為0.5%；但現在可能提高到0.75%。

Fed前理事史坦因表示，他預測r*升高，完全是因為「通膨率可能頑強地維持在3%」，而非2%目標，從而阻止Fed在短期內降息。