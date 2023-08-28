特斯拉要推豪華版充電站

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

媒體報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）準備在好萊塢興建一座升級版的充電站，結合露天電影院及餐廳，讓車主在充電時滿足娛樂需求。

專門報導特斯拉消息的Teslarati網站報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）多年前就有這樣的想法，在2018年推特（改名X）貼文表示，想把充電站結合老式車上用餐（drive-in）餐廳，服務生溜直排輪送餐，設置大銀幕播放經典電影。

特斯拉這幾年也一直提出在充電站結合車上用餐電影院的可能性，充電站設有32組攤販、兩個播放知名影片片段的螢幕，一開始打算設在聖塔莫尼卡，但之後東移到好萊塢，並且修正許多要求，現在位在西好萊塢的聖塔蒙尼加大道（Santa Monica Boulevard）。

特斯拉去年8月提出申請後，7月底已取得洛杉磯市府的批准，能夠升級充電站，內有32組充電樁，並能添設牆壁和螢幕，裡面還有一家提供多種食物的餐廳、有屋頂的座椅，得以結合露天電影院及餐廳。

特斯拉 餐廳 電影

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