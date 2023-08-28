席勒看遠距上班 正向發展

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）預測，勞工將為遠距上班掀起一場「革命」。

在各地企業開放遠距上班後，耶魯大學經濟學教授席勒對於空間、時間和工作之間的關係，有不同看法，他認為，隨著企業日益推動員工重返辦公室，一項根本性的轉變正在發生。

席勒對MarketWatch表示：「我認為在家上班將會引發一場革命。」他說，研究顯示，市中心零售商已經注意到消費者習慣的變化，營建業者正在尋求新的發展，「營建業需要時間適應」。

席勒說，遠距上班是在新冠疫情後出現的一個重要正面發展，「這就像太空計畫一樣，月球和火星之旅出現在可怕的第二次世界大戰之後。有時候，壞事可能會攪亂一下事情，並在未來帶來更好的結果」。

他說，儘管一些公司試圖讓員工每周回到辦公室工作五天，但這種趨勢可能無法風行。 事實上，7月招聘的完全遠距職缺超過70萬個。

其他人也認為，在工作與生活取得更健康的平衡，是新冠疫情以來的一項正面發展，從長遠來看可以改善人們的生活品質。

遠距 疫情

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