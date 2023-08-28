央行打通膨 也打到創新

經濟學者在美國聯準會（Fed）傑克森洞央行年會所發表的論文指出，各國央行提高利率以冷卻產品與服務需求，卻也可能削弱科技創新投資，影響長期的經濟擴張潛力。

芝加哥大學布斯商學院學者馬悅然與德國萊布尼茲金融研究所學者辛莫曼的研究指出，利率每上升1個百分點，將使企業研究支出最多減少3%，拖累創投資金支出減少25%，並導致與「重要」科技有關的專利數減少9%。五年後，整體經濟產值將比未升息情況下的水準減少1%。

報告強調，這證明央行聚焦於抑制短期通膨，「可能對經濟的生產能力造成長久影響」。

報告指出，央行緊縮貨幣政策以打擊需求，將減少企業投資創新的誘因，且利率升高可能提高安全性投資的吸引力，縮小風險胃口，抑制創投資金來源。

儘管金融情勢不會阻礙電動化等偶發性的重大「科技浪潮」、或資訊科技擴散，但在當前生產力成長已遲緩、且Fed官員認為潛在經濟成長率有限時，這兩位學者的論點更具意義；因為提升生產力不僅能促進成長，也能降低通膨風險。