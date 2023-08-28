央行打通膨 也打到創新

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

經濟學者在美國聯準會（Fed）傑克森洞央行年會所發表的論文指出，各國央行提高利率以冷卻產品與服務需求，卻也可能削弱科技創新投資，影響長期的經濟擴張潛力。

芝加哥大學布斯商學院學者馬悅然與德國萊布尼茲金融研究所學者辛莫曼的研究指出，利率每上升1個百分點，將使企業研究支出最多減少3%，拖累創投資金支出減少25%，並導致與「重要」科技有關的專利數減少9%。五年後，整體經濟產值將比未升息情況下的水準減少1%。

報告強調，這證明央行聚焦於抑制短期通膨，「可能對經濟的生產能力造成長久影響」。

報告指出，央行緊縮貨幣政策以打擊需求，將減少企業投資創新的誘因，且利率升高可能提高安全性投資的吸引力，縮小風險胃口，抑制創投資金來源。

儘管金融情勢不會阻礙電動化等偶發性的重大「科技浪潮」、或資訊科技擴散，但在當前生產力成長已遲緩、且Fed官員認為潛在經濟成長率有限時，這兩位學者的論點更具意義；因為提升生產力不僅能促進成長，也能降低通膨風險。

通膨 Fed

延伸閱讀

陸經濟疲軟…澳洲政府密切關注 澳財長嘆：將有明顯影響

美歐央行：通膨2%目標不變

Fed官員鷹派發言效應 美元指數短線強勢格局

ECB總裁拉加德：抗通膨尚未成功 須看到通膨持續回落

相關新聞

搶旅遊商機 東京迪士尼大擴張

為搶攻日本旅遊復甦商機，東京迪士尼度假區正斥資逾20億美元打造的最新遊樂設施區域，預定明年春季開放，母公司Orienta...

美股秋季走勢 蒙上陰影

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞年會的演說，促使市場預期美國利率將維持更高更久，加上美國公債殖利率大幅上升，已使美...

巴拿馬運河塞船 恐加劇通膨

西班牙國家報報導，在嚴重乾旱迫使巴拿馬運河實施「限航令」，並將再延續至少十個月後，如今等待通行的船舶已超過100艘。專家...

美能源巨擘碳封存 掀圈地潮

為因應減碳趨勢和目標，美國能源巨擘紛紛投入巨資，租賃用於碳封存的土地，在德州掀起「圈地潮」，只是業者看中的並非傳統土地的...

病蟲害肆虐 商品價飆漲

疾病與蟲害正衝擊農作物收成，導致可可豆、橄欖油和柳橙汁等商品的價格飆漲，隨著極端天氣事件迅速增加，這種情況將更加普遍。

基本通膨仍略低於目標 日銀：將維持寬鬆政策

日本銀行（央行）總裁植田和男26日在美國聯準會（Fed）主辦的傑克森洞央行年會表示，日本的基本通膨率仍「略低於」該央行的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦