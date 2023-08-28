病蟲害肆虐 商品價飆漲

疾病與蟲害正衝擊農作物收成，導致可可豆、橄欖油和柳橙汁等商品的價格飆漲，隨著極端天氣事件迅速增加，這種情況將更加普遍。

聯合國糧農業組織（FAO）指出，植物病害每年已造成全球經濟逾2,200億美元損失，蟲害則導致至少700億美元損失。喬治城大學昆蟲學家布區曼說，氣溫升高使害蟲繁衍和遷移的速度加快，導致農作物產量減少。彭博資訊已報導，可可豆、番茄、橄欖、榖物及柳橙等作物受害尤烈。

可可豆今年批發價飆至歷史新高，兩種疾病使問題變得更複雜。據研究，每年有多達30%可可豆作物遭黑豆莢病破壞，研究也顯示，象牙海岸約20%可可豆作物感染腫肢病毒。

上月印度番茄價格飆升700%，雨季延遲到來、部分產區遭逢大雨，以及6月氣溫高於往常，使這種作物的產量大受影響。銀葉粉蝨也造成損害。高傳染性番茄捲葉病毒除了在印度造成毀滅性損失，最近也在幾個歐洲國家爆發疫情。

全球最大橄欖油生產國的西班牙本身面臨橄欖油危機，因為乾旱導致產量減少，過去一年批發價格增加一倍多。但影響歐洲橄欖產量的，不僅是極端炎熱和乾燥。歐盟執委會說，葉緣焦枯病菌可能在歐盟造成每年55億歐元的生產損失。隨著暖冬季頻率增高，這種細菌日益活躍，在義大利1.5億棵橄欖樹中至少有2,000萬棵樹遭感染。

近年來影響全球穀物價格的因素除俄烏戰爭外，還包括不利於生產的天氣和蟲害。