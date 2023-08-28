巴拿馬運河塞船 恐加劇通膨

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
專家指出，巴拿馬運河塞船，可能造成想穿越這條水道的航運業者數百萬美元損失。（歐新社）
專家指出，巴拿馬運河塞船，可能造成想穿越這條水道的航運業者數百萬美元損失。（歐新社）

西班牙國家報報導，在嚴重乾旱迫使巴拿馬運河實施「限航令」，並將再延續至少十個月後，如今等待通行的船舶已超過100艘。專家指出，巴拿馬運河塞船導致貨物積壓，可能造成想穿越這條水道的航運業者數百萬美元損失，並且可能加劇通膨，尤其是美國

巴拿馬運河管理局因乾旱把每日最大通行量降至32艘船後，日前表示在運河兩側等待通行的船隻，已略多於100艘。

運輸瓶頸可能造成航運業者鉅額損失。全球第二大貨櫃輪業者馬士基（Maersk）表示，正致力確保這種情況不會擾亂該公司的交貨；這家丹麥公司每年運送超過400萬只20呎標準櫃（TEU），2021年全年營收達到620億美元。馬士基也說，巴拿馬運河的低水位，向大家明確提醒了氣候危機對全球供應鏈造成的連鎖反應。

目前尚未有人估計巴拿馬運河造成的塞船，會對航運業者帶來多少損失，但這種情況令人想起2021年長賜輪在蘇伊士運河卡船的危機。當時，航運公司蒙受數十億美元的損失。

在國家部分，美國預料將受到最大的經濟衝擊，因延後交貨的商品價格可能會上漲。美國進出口商品貨櫃約占巴拿馬運河運輸量的73%，貨物價值約2,700億美元。

巴拿馬本身受到的衝擊則沒那麼大，這條運河貢獻該國6%的國內生產毛額（GDP）。

巴拿馬運河 美國 蘇伊士運河

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