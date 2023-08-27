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斥22億美元打造！東京迪士尼將開放冰雪奇緣主題區域 暗示園區可能擴大

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
東京迪士尼度假區明年春季將開放以「冰雪奇緣」、「魔髮奇緣」和「小飛俠」為主題的新區域「夢幻泉鄉」，執行長高野由美子表示，園區還有進一步擴大的潛力。歐新社
東京迪士尼度假區明年春季將開放以「冰雪奇緣」、「魔髮奇緣」和「小飛俠」為主題的新區域「夢幻泉鄉」，執行長高野由美子表示，園區還有進一步擴大的潛力。歐新社

東京迪士尼度假區將於明年春季開放斥資逾20億美元打造的新區域，母公司Oriental Land新任會長兼執行長高野由美子表示，看好園區還有進一步擴大的潛力。她也暗示，因新冠疫情而停售的園區年票，有可能再度販售。

日經新聞報導，高野24日說：「我們相信東京迪士尼度假區還有很多擴大的可能性。我們將致力於為整個東京迪士尼度假區，開發新的魅力及娛樂。」

她當天帶領媒體參觀預計明年春季開幕的東京迪士尼海洋（Tokyo Disney Sea）新區域「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs）。這個新區域是以迪士尼電影「冰雪奇緣」（Frozen）、「魔髮奇緣」（Tangled）和「小飛俠」（Peter Pan）為主題設計，共占地14萬平方公尺（4,2350坪），預計斥資3,200萬日圓（22億美元）打造。

這個新區域開放後，東京迪士尼度假區所在的千葉縣浦安市舞濱區，將不再有空間能進行新的大型開發案。該園區過去靠著改設立體停車場來騰出園區空間，如今可能需要思考新方法來容納更多設施。

不過，今年夏季剛當上執行長的高野，也暗示了舞濱以外的新可能性。她說：「我們已發展許多（這個地區以外的）事業，包括一家在京都的酒店。我們將繼續積極考慮新的舉措。」

高野從頭到尾領導開發夢幻泉鄉區域。她表示，區域內的所有設施都是東京迪士尼度假區獨有的，裡頭的流水和其他景觀都比其他迪士尼度假區還大。

此外，高野也說，東京迪士尼樂園正在更新其「明日世界」（Tomorrowland）區域，包括著名的遊樂設施「太空山」（Space Moutain），預計2027年開放。

高野在被問到東京迪士尼度假區年票是否會恢復販售時說，正在審核園區的售票策略，這件事情有被列入考慮。

迪士尼樂園 東京 冰雪奇緣

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