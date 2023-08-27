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沙烏地阿美石油業務損氣候人權 聯合國專家致函質疑

中央社／ 日內瓦26日綜合外電報導
聯合國專家今天致函沙烏地阿美石油公司及其金主，質疑他們的活動加劇與氣候變遷相關人權的負面影響。路透資料照
聯合國專家今天致函沙烏地阿美石油公司及其金主，質疑他們的活動加劇與氣候變遷相關人權的負面影響。路透資料照

聯合國專家今天致函沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）及其金主，質疑他們的活動加劇與氣候變遷相關人權的負面影響。

法新社報導，聯合國人權特別程序網站今天公布一批信件，這些在整整兩個月前發送的信件指出，聯合國專家收到「關於沙烏地阿美公司商業活動…不利在氣候變遷背景下推廣和保護人權」的資訊。

信件指出，相關資訊指控沙烏地阿美石油「繼續原油生產、勘探更多石油和天然氣蘊藏、擴大至化石燃料天然氣以及陳述不實」。

「此類活動對享有清潔、健康和永續環境的人權產生負面影響。」

致沙烏地阿美石油公司及其金主的信函由多位專家撰寫，其中包括聯合國人權和跨國公司工作組，處理權利和氣候變遷問題的聯合國特別報告員，以及清潔且可持續環境、有害物質管理和安全飲用水與衛生設施方面的專家。

聯合國專家還聲稱，沙烏地阿美石油公司的活動似乎「與『巴黎協定』（Paris Agreement）的目標、義務和承諾背道而馳」。巴黎協定在2015年簽署，設定把全球升溫限制在攝氏1.5度的遠大目標。

聯合國專家指出，這些活動是由沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund）以及11家主要國際銀行、投資銀行和公司資助，這些銀行、投資銀行和公司也收到類似信件。

信件還寄往這些公司的母國：英國、法國、日本、沙烏地阿拉伯和美國。

聯合國 人權 巴黎協定 氣候變遷 沙烏地阿拉伯

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