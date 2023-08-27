Fed升息時點 市場押11月

聯準會（Fed）主席鮑爾25日在傑克森洞央行年會致詞時表示，抗通膨未竟其功，Fed將繼續打通膨直到達成任務，但在決定進一步升息前會「謹慎行事」，這使得市場認為鮑爾這次演說「鷹中帶鴿」。市場如今預期，Fed 9月可望按兵不動，如果年底前還會再升息一次，時間點可能在11月或12月。

鮑爾演說結束後，追蹤利率期貨走勢的CME FedWatch Tool顯示，交易員認為Fed在9月19日至20日會議上維持利率不變的機率達83%；11月和12月升息機率各約57%和55%，分別高於一周前的36.1%和31.7%。

巴隆周刊分析，鮑爾這次傑克森洞演說維持「模糊」策略，事實證明，鮑爾關注近期前景，演說中主要重申外界已知的事，即經濟降溫程度可能不像央行之前預期的那麼大，聯準會要採取任何進一步行動時將「審慎行事」。

鮑爾強調說：「在接下來的例會，我們的立場將是謹慎行事，評估陸續出爐的數據和持續演變中的展望與風險」，再「決定是否進一步緊縮，或是讓政策利率持穩，靜候進一步的數據」。他表明，Fed不急著再升息，但仍將審慎看待通膨升溫的風險。

這段話顯示，Fed決策官員尚未決定在9月集會時提高利率，可能等到11月和12月例會時，再決定是否有必要進一步提高借貸成本。採取耐心等候的立場，將給官員更多時間評估先前一連串升息對經濟有何影響。

MacroPolicy Perspectives高級經濟學家羅絲娜-華伯頓說：「我認為，這的確為9月會議暫停升息鋪路，並保留各種選項。利率接近觸頂，或許已經觸頂了，於是他們謹慎行事。」

中央社報導，清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源認為，美國經濟韌性比鮑爾預想得好，如果繼續這麼熱絡，又把升息動作停下，通膨可能死灰復燃，因此平衡風險相當重要。