降息落空 投資人轉保守

美聯準會（Fed）主席鮑爾25日在傑克森洞央行年會的一席話，未能驅散市場對利率升得「更高、更久」的顧慮，使投資人對經濟展望變得更謹慎，投資操作轉趨保守。

鮑爾表示，通膨仍太高，Fed可能進一步升息，並強調美國經濟出奇的強。儘管鮑爾今年演說內容較平衡，不像去年「鷹」味十足，但仍給期待Fed明年降息的投資人潑冷水。一些投資人擔心，美債殖利率走高終將壓抑經濟成長，今年或可躲過衰退，明年就很難說。

Conning投資組合基金經理人鮑莉兒說：「2024年衰退風險是有的，因此我們想…確定持有的公司債挺得過景氣下沉。」

隨Fed表明利率「更高、更久」，近幾個月來美債殖利率勁升已產生漣漪效應，30年期房貸利率升到逾20年來最高。未來發布的就業報告和消費者物價指數，對評估經濟情勢至關重要。

Nuveen全球固定收益投資長柏森說：「鮑爾似乎在爭取時間，等候更多數據進來，好讓他們能延續軟著陸軌道。」投資人擔心，利率走高將壓抑成長，並升高明年衰退風險。理論上，那將迫使Fed降利率，導致美債殖利率下滑。