美歐央行：通膨2%目標不變

美、歐兩大央行總裁25日在傑克森洞舉辦的年度經濟研討會雙雙表明，央行官員將通膨率降至2%的共同目標不會改變。此前，市場曾推測央行可能會調整這一長期來追求的目標，不再堅持降到如此低。

聯準會（Fed） 主席鮑爾在演講中表示：「2%現在是，而且仍將是我們的通膨目標。我們有決心實現並維持一種具有足夠限制性的貨幣政策立場，以便隨著時間推移將通膨率壓低至這一水準。」

Fed主席鮑爾（左）與ECB總裁拉加德（路透）

安聯集團顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）同日評論說，鮑爾這場演說沒有太多新意，外界唯一能確認的一點是，鮑爾認為2%依然是合適的通膨目標。

歐洲央行（ECB） 總裁拉加德也在研討會上反駁了改變央行2%通膨目標的看法，並表示今年物價成長將繼續放緩，到年底通膨將看起來截然不同。

在午餐會上，拉加德被問及「調整目標」以適應新現實的想法，她和鮑爾一樣給出否定答案。拉加德說：「我們在玩一場遊戲，遊戲是有規則的；不要中途改變遊戲規則，我並非是說我們已經玩了一半，可能比一半還多了。」

拉加德表示，讓大眾對通膨的預期維持在2%至關重要，如果提高目標可能會破壞錨定通膨預期的努力，錨定預期是抑制通膨的關鍵。她說，若是工會和商業協會預期，通膨將在相對較短的時間內回到2%，他們就不會想透過與預期不一致的幅度提升薪資或利潤率，來刺激更多通膨。

拉加德在傑克森洞發表的演講中表示，為使通膨回落至目標水準，將把利率設定在所需的高位，並在這一水準維持必要長的時間。她描述了一個「不確定的時代」，指出重要的是各央行為經濟提供錨點，並確保物價穩定與各自的使命相符，「在當前環境下，對歐洲央行來說，這意味將利率設定在足夠具有限制性的水準，維持必要長的時間，以使通膨率及時回落至我們2%的中期目標」。

不過，拉加德在接受採訪時，對於歐洲央行9月是否應該連續第十度升息「不置可否」，沒有加入其他央行官員透露立場的行列。