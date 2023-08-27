瑞銀AT1債券 傳捲土重來

彭博引述消息人士報導，瑞銀目前正考慮最快在9月發行額外第一類資本（AT1）債券，這是自瑞銀今年3月在瑞士政府安排下收購瀕臨倒閉的瑞信集團，並註銷瑞信發行的173億美元AT1債券後，首度考慮發行AT1債券。

消息人士透露，瑞銀最快在9月標售AT1債券，目前尚未提出正式的發行規畫，但瑞銀仍可能決定不繼續進行這項計畫。瑞銀發言人對此拒絕置評。根據彭博彙整的資料，瑞銀之前已發行兩筆AT1債券，規模各為7億瑞郎（5.16億美元）和25億瑞郎，首次提前還款日期分別在11月和明年1月。瑞銀若不發行新的AT1債券來還款，可能耗盡手上的額外第一類資本。

在銀行經營陷入困難時，AT1債券往往能為銀行提供資金緩衝。但在瑞銀收購瑞信並註銷其AT1債券後，這類債券頓時成為投資人擔憂的焦點。

即使瑞信股東設法在整筆交易案保留一些價值，但瑞士法律在最後一刻做出調整，允許這筆交易案繼續進行，造成瑞士AT1債券和歐洲同類型債券的殖利率利差擴大。

AT1債券市場曾受到瑞信事件重創，但此後已有所恢復，並為敢於冒險的投資人帶來豐厚報酬。不過，彭博整理的資料顯示，瑞銀發行的AT1債券利差仍高於非瑞士同業發行的同類債券。

自瑞信爆發危機以來，銀行在6月發行首批以歐元計價的債券。法國巴黎銀行也在本月發行15億美元債券，成為瑞信事件後首家發行美元債券的歐洲銀行。