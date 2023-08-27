全球豪宅市場景氣復甦

不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）最新報告指出，由於利率不確定性降低，全球豪宅市場已經復甦。杜拜的豪宅價格在截至6月的過去一年來大漲近50%，連續八季拿下萊坊全球豪宅指數漲幅冠軍。台北排名第36，跌幅1.9%，但以上半年的變動率看，已止跌回升。

根據萊坊發布的2023年第2季全球豪宅漲幅排行榜，在截至6月的一年來，杜拜豪宅漲幅達48.8%，居主要城市之冠，當地豪宅價格自2020年第3季疫情期間觸底後已飆漲225%。漲幅第二名是東京的26%、第三名是馬尼拉的19.9%；中國大陸上海漲幅6.7%，居第五；新加坡以4.2%漲幅排第12。

萊坊的資料顯示，台北豪宅在截至6月的一年來價格仍跌1.9%，不過以今年上半年計算則上漲2%，光看今年第2季的話，則漲幅縮減為1.7%。

總計萊坊評比的全球46個主要市場平均年漲幅為1.5%。研究主管貝利表示，「升息對全球房市的壓力仍在」，不過最新指數顯示，剛性需求、供給變弱、返回都市工作等因素，仍為房價帶來支撐。新冠疫情間，沒有新案推出，房市供給因而中斷一段時間。

貝利說：「最近幾個月，通膨走向的不確定顯然降低了。」第2季調查結果較先前一季改善，看到57%城市價格走揚。

萊坊在報告中分析新加坡市場，「新加坡因金融與專業服務領域繁榮，帶動國外菁英流入，不過這對租賃市場的影響大於銷售」。新加坡政府為了冷卻房市，自4月底起規定外國人在新加坡購買住宅不動產必須多付60%的印花稅，是先前30%的兩倍。

香港豪宅過去一年價格下滑1.5%，主要是新推案的待售物件太多。香港當局為提振房市，針對房貸調整貸款成數，其中自用住宅方面，1500萬港幣（約6千萬台幣）以下最高可貸7成。

其他仍然呈現下跌的豪宅市場包括美國的紐約、舊金山，德國的法蘭克福等。法蘭克福在萊坊的排行中墊底，跌幅高達15.1%。舊金山也很慘，豪宅價格下滑11.1%；紐約跌了3.9%。