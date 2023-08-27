美零售搶開店 不動產亮點

美國的商用不動產市場正陷入低迷景氣，但亮點之一是零售業者今年預料邁向新開設1,000間店面，這是店面供應過剩情況緩解的最新跡象，且電商業者也陸續開設實體門市。

華爾街日報報導，房東表示，今年來零售門市的店面需求保持穩健，抵禦通膨和利率雙升的壓力，也不受Bed Bath & Beyond、Christmas Tree Shops等零售業者破產衝擊。

零售業者的商用不動產需求保持強勁，主因是2008~09年金融海嘯過後，零售業營建活動銳減，消化既有的不動產供應，緩解店面供應過剩情形。同時，零售商也開始利用網路的銷售數據和分析技術，以鎖定能大發利市的門市地點。

網路銷售會全面取代實體門市的預期也未成真。 純電商的業者在衝刺客戶數量面臨瓶頸後，開始開設實體店面。

根據顧問業者Coresight Research，截至8月中，零售商宣布將增設近4,500家新門市，同時關閉約3,500家既有門市。世邦魏理仕的數據顯示，在第2季，全美零售門市的閒置比率降至4.8%，寫下18年有紀錄以來最低。