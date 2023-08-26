金磚新成員「入圈」 西方真的淡定嗎？

（德國之聲中文網）也許美國真的沒有將金磚國家吸納新成員的計劃看作是一個嚴重的威脅，也許這只是美國政治戰略的一部分，即刻意淡化伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及、埃塞俄比亞和阿根廷加入金磚國家的事情。無論如何，美國安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，金磚國家並非是美國的地緣政治對手，因為它們的利益存在較大差距。

金磚國家集團本周四（8月24日）同意接納這6個國家為新成員。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）宣布，上述國家將於2024年1月1日正式成為成員。

白宮顯然正努力試圖緩和氣氛，而不是高調地譴責這是對美國全球霸主地位的正面挑戰。美國國務院發言人說，在維護全球和平與安全方面，美國將繼續在雙邊、地區和多邊論壇與其伙伴和盟國合作。美國認為，每個國家都有選擇合作伙伴的自由。

華盛頓更願意關注兩周後在新德裡舉行的第18屆G20峰會。屆時五個金磚國家，以及准成員阿根廷和沙特都會出席。白宮表示，這G20會議上，西方國家希望獲得“積極的成果”，以證明二十國集團作為“最重要的經濟合作論壇”的作用。

另一方面，許多西方國家在面對可能的新權力中心金磚國家幾乎有意表現出低調的姿態。僅有一些媒體公開發聲，其中不乏出現許多政府暗地裡的想法。挪威媒體《晚郵報》（Aftenposten）的一篇評論說，金磚國家已成為“一個由中國和俄羅斯主導的威權和反動領袖的全球俱樂部”。該報表示，這些國家的人民應該得到更好的。 荷蘭媒體《新鹿特丹商報》(NRC Handelsblad)更進一步： "最終只吸納了阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特和阿聯酋，這對中國來說是一個挫折。此外，南非還強調，將金磚國家視為反西方平台是完全錯誤的。中國希望的類似於G7的一個替代集團，金磚國家還沒有實現。" 這家報刊認為，巴西尋求建立共同貨幣的呼籲，在各國經濟差異仍然很大的情況下是不現實的。在一個多元的世界，全球許多發展中國家對把所有雞蛋放在一個籃子裡持謹慎態度，這是可以理解的。當然，這些國家合作的象征意義不容低估，但金磚集團首先是一個經濟聯盟。

德國表面看起來顯得比較輕松。德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）公開表示：一切沒那麼糟糕，也沒那麼嚴重。她認為，已經到了2023年，對各國來說，在全球化的世界中尋找其他選擇也是完全合理的。貝爾博克表示："在這種時候，世界上的所有國家都感受到合作和伙伴關系的重要性。每個國家都必須不斷地自問 '哪種伙伴關系最符合我們自己的價值觀和利益？哪種伙伴關系從長遠來看最有利？'"

德國的策略顯然是：發出邀請，保持冷靜，強調柏林的大門對所有新的金磚國家始終敞開。畢竟，除了伊朗之外，德國與其他國家都有溝通渠道。貝爾博克強調與這個重要新興經濟體組織的新成員合作。

歐盟面臨的巨大挑戰

貝爾博克所在的綠黨也有不同的聲音。歐洲議會外交政策協調員包瑞翰(Reinhard Bütikofer，綠黨，又譯比蒂克菲爾)指出："金磚峰會創造了歷史性的事實。即便成員國之間存在分歧，這還是會大大提升金磚國家的國際影響力……通過吸納新成員入圈，金磚集團的性質也將發生變化。中國的主導地位將增強，金磚國家將成為一個明確以權威為導向的團體。"

盡管金磚國家在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上的立場並不一致，但包瑞翰指出，金磚國家在其“反西方”立場上似乎是團結的。他表示："金磚國家之前就並不和西方站在一起，現在重點轉向了對抗。"

這位政治家警告，歐盟現在面臨巨大的挑戰："我們沒有很多年的時間來證明，歐洲願意成為一個可信、可靠和公平的合作伙伴，為貧窮國家和發展中國家提供幫助。如果做不到，對於許多國家來說，金磚國家可能會成為他們的選擇。"

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