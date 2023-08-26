Fed主席鮑爾傑克森洞年會演說 重點摘要一次看

經濟日報／ 編譯陳苓易起宇洪啟原／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。 路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。 路透

本周除了輝達財報以外，另一件最受全球市場矚目的大事就是聯準會Fed）主席鮑爾25日在傑克森洞年會上的演說。以下是他演說重點摘要：

-如有必要，聯準會準備進一步升息，並打算將利率維持在高檔，直到確認通膨率持續向2%的目標靠攏的路上前進

-鮑爾暗示，Fed可能會如市場預期，在9月會議上維持利率不變

-通膨率已從高點回落，是一個可喜的進展，但依然過高；不論現在或以後，2%始終都會是Fed的通膨目標

-實質利率已升到歷史高水位，使所謂的中性利率「遠高於主流的估計」；「但我們無法界定中性利率的確定水位，因此始終無法界定貨幣政策約束力的精確水準所在」

-目前的經濟狀況比一年前更有利，但Fed已準備好在需要的時候進一步升息，因為一個有韌性的經濟體會伴隨著通膨可能再度加速的風險 

-政策已經進入一個更加審慎的階段，現在風險管理變得「至關重要」

-美國股、匯市25日震盪走高，公債殖利率也走升，價格反向下跌；日圓兌美元匯率一度貶值0.55%至146.63日圓，寫今年新低

通膨 Fed 聯準會

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