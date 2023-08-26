聯準會官員：利率已近峰值

聯準會兩位官員暗示決策者可能接近完成升息，但其中一人說，直到通膨更明確通往下滑路徑前，不應排除進一步升息可能性。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯廿四日在傑克森洞央行年會前接受雅虎財經採訪時說，「我們可能需要再加一點，現在可能已非常接近可以長時間維持利率不變的水準」，「我們極可能到了可以在相當長一段時間內按兵不動的程度，至於確切的利率頂峰值在哪，我現在不會暗示。我們可能接近了，但或許還得再將利率提高一點點」。

柯林斯另對英國金融時報說，美國經濟尚未放緩到足以使通膨率走上可持續下滑的水準。經濟韌性代表聯準會可能需做更多工作。

費城聯準銀行總裁哈克也重申，聯準會在緊縮政策上「可能已做夠」，在評估政策對經濟的影響時，應將利率維持在限制性水準。哈克在傑克森洞年會前對美媒ＣＮＢＣ說，「我們處於限制性立場」，「我贊成讓限制性立場維持一段時間」，應會帶動通膨下降。

法人指出，廿四日美股因聯準會鷹派再放出言論而應聲大跌。連帶廿五日台股慘跌，把台股廿四日漲幅全吐回。聯準會若再升息，恐在利差擴大效應下，亞幣競貶將更顯著。儘管前日盤後Nvidia財報大幅優於預期，帶動美股開高，但美國就業數據顯示經濟仍有韌性，加上多位Ｆｅｄ官員公開暗示將繼續升息，導致投資人在鮑爾廿五日會議前就開始減碼股票，因此美股開高走低，並收盤在最低。

鮑爾演說後，聯準會是否再升息，仍要觀察其下次開會前各重要指標。