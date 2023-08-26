Fed主席：9月利率可能維持不變

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾廿五日在美國懷俄明州傑克森洞（Jackson Hole）召開的全球央行年會中發表演說。他表示如果確有必要，Ｆｅｄ準備進一步升息，而且將維持高利率水位，直到通膨確定邁向百分之二的目標為止。他也表示，九月會議可能維持利率不變。

他在書面講稿中提到，「雖然通膨已從頂峰回降，這個發展令人歡迎，但仍然太高。如果適當，我們準備進一步升息，而且有意維持具有約束力的政策，直到我們相信通膨持續向我們的目標前進為止」。鮑爾審慎表示，對抗通膨的過程仍有長路要走，儘管最近的數據更為有利。

針對短期內的利率走向，鮑爾明示說，「基於我們已經走得挺遠，因此在即將召開的決策會議上，我們的立場是步步為營，將評估陸續公布的數據，以及持續變化的經濟展望與風險」。

鮑爾也暗示，貨幣政策已轉入更需要深思熟慮的階段，現在風險控管至為重要。他強調，經濟降溫速度可能不如預期之快，最近的經濟產出及消費支出數據均強。

鮑爾還說，更多證據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，可能使通膨面獲得進一步進展面臨風險，而且可能有必要進一步緊縮貨幣政策。他也打消有關Ｆｅｄ可能提高通膨目標的猜測。他指出，「百分之二現在是、而且仍將是我們的通膨目標」。

鮑爾演說內容與其今年以來對外溝通的立場相當一致。他特別聚焦在恢復物價穩定的使命，並且在必要時仍不排除進一步緊縮。