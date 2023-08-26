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Fed主席：9月利率可能維持不變

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
美國聯準會主席鮑爾廿五日在美國懷俄明州傑克森洞召開的全球央行年會中發表演說。圖為同日紐約證交所內，交易員正聆聽其演說內容。（法新社）
美國聯準會主席鮑爾廿五日在美國懷俄明州傑克森洞召開的全球央行年會中發表演說。圖為同日紐約證交所內，交易員正聆聽其演說內容。（法新社）

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾廿五日在美國懷俄明州傑克森洞（Jackson Hole）召開的全球央行年會中發表演說。他表示如果確有必要，Ｆｅｄ準備進一步升息，而且將維持高利率水位，直到通膨確定邁向百分之二的目標為止。他也表示，九月會議可能維持利率不變。

他在書面講稿中提到，「雖然通膨已從頂峰回降，這個發展令人歡迎，但仍然太高。如果適當，我們準備進一步升息，而且有意維持具有約束力的政策，直到我們相信通膨持續向我們的目標前進為止」。鮑爾審慎表示，對抗通膨的過程仍有長路要走，儘管最近的數據更為有利。

針對短期內的利率走向，鮑爾明示說，「基於我們已經走得挺遠，因此在即將召開的決策會議上，我們的立場是步步為營，將評估陸續公布的數據，以及持續變化的經濟展望與風險」。

鮑爾也暗示，貨幣政策已轉入更需要深思熟慮的階段，現在風險控管至為重要。他強調，經濟降溫速度可能不如預期之快，最近的經濟產出及消費支出數據均強。

鮑爾還說，更多證據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，可能使通膨面獲得進一步進展面臨風險，而且可能有必要進一步緊縮貨幣政策。他也打消有關Ｆｅｄ可能提高通膨目標的猜測。他指出，「百分之二現在是、而且仍將是我們的通膨目標」。

鮑爾演說內容與其今年以來對外溝通的立場相當一致。他特別聚焦在恢復物價穩定的使命，並且在必要時仍不排除進一步緊縮。

通膨 鮑爾

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