美股盤前重點／送走輝達財報 就等鮑爾傑克森洞開金口

本周投資人心中兩塊大石頭已經放下一塊，輝達（Nvidia）果真交出超亮眼財報，儘管24日尾盤只略漲0.1%，比起費半的暴跌逾3%已經算很強。接下來就等美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍晚在傑克森洞年會上的演講。美股三大指數期指盤前小漲，道瓊工業指數漲約130點，或0.4%，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.2~0.3%；歐元則因市場對歐洲央行（ECB）可能很快暫停升息的預期不斷升溫，貶至6月中來最低水準。

鮑爾傑克森洞演講

Fed主席鮑爾將於美東時間25日上午10點5分（台灣25日晚間10點5分）於傑克森洞央行年會上發表演講，根據Fed的公開行程表，他的演講主題是「經濟展望」。目前美國的通膨一直在降溫，失業率也處在3.5%的低水準，這種背景可能會促使他著眼於避免引起不必要的麻煩。

ECB暫停升息聲音增強，歐元貶至6月中來最低

路透引述八位消息人士報導，ECB決策官員愈來愈擔心歐洲的經濟成長前景惡化，雖然目前仍在討論中，但暫停升息的聲勢正在增強。這和六周前的情勢大為不同，當時仍認為9月升息的可能性最大。歐元兌美元匯率25日因此貶至6月中旬來最低，一度達到1歐元兌1.0766美元，貶幅0.4%；目前貶幅縮小至不到0.1%。

ECB總裁拉加德也將在接近美股尾盤時，於傑克森洞年會上發表演說。

德國上季經濟零成長，8月企業信心持續惡化

德國政府25日表示，第2季國內生產毛額（GDP）和前季相比零成長，與7月底公布的初估值一致，擺脫冬季陷入的衰退；和去年同期相比則萎縮0.2%。在此同時，Ifo經濟研究所同日發布的8月企業信心指數下降至85.7，連跌四個月且不如預期，令人擔憂德國可能在一年內二度陷入衰退。