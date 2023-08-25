施羅德基金經理人偏好台股和韓股 閃避「便宜的」陸股
彭博資訊報導，施羅德的基金經理人表示，陸股最近走跌而變得便宜，但還不足以吸引在台股和韓股找到更吸睛選擇的買家。
根據施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子，大陸的經濟放緩減弱了對投資人的吸引力，尤其是世界其他地區表現良好的情況下。她說，「如果世界其他地區走弱並陷入衰退，而中國大陸走勢強勁，那麼大家比較會關注陸股。陸股的估值現在確實便宜，但僅僅便宜還不夠，需要其他催化劑才有買盤」。反觀台灣和南韓，科技股帶動股市上揚，為全面而更廣泛的漲勢奠定基礎。
滬深300指數的本益比為11，低於過去十年的平均，也落後台灣加權指數。
Kondo指出，曲線短端的無風險公債殖利率約5%，減少了增加高風險投資以推高報酬率的必要性。儘管有高收益，但她避開了中國大陸房地產開發商。
她說，強力的政策支持也許能吸引長期投資人迅速重返陸股，但目前看來，交易活動由追求短期策略的避險基金主導。在看到實際的政策行動能促成經濟復甦擴大之前，她對中國大陸保持中立。
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