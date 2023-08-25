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特斯拉粉絲再等等？馬斯克警告 Cybertruck 生產挑戰

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克已發信告知全公司員工，暗示他擔心生產Cybertruck的精準問題。路透
特斯拉執行長馬斯克已發信告知全公司員工，暗示他擔心生產Cybertruck的精準問題。路透

特斯拉（Tesla）2019年首度發表電動皮卡Cybertruck後，執行長馬斯克不斷在社群媒體推銷這款車，但迄今都還沒發表最終定價和規格，馬斯克已發信告知全公司員工，暗示他擔心生產這款卡車的精準問題，因為這款車的「直線邊緣」意味著其他變動款式看起來很「格格不入」。

CNBC報導，特斯拉在第2季呈交給美國證管會（SEC）的文件指出，德州奧斯汀廠已在生產Cybertruck的「工具」，生產狀態則還沒啟動。該公司也在季報說，正在進行Cybertruck生產的設備安裝，仍邁向今年初步交車。

不過，特斯拉一直都沒說明預期的量產時點。馬斯克23日在前身為推特的社群媒體X張貼一張Cybertruck的照片，表示「才剛在特斯拉德州超級工廠進行生產Cybertruck的候選車」。在汽車製造中，候選車是指製造商用來評估生產系統與組裝線品質的初期車款。

有特斯拉粉絲希望馬斯克揭露更多細節，「請宣布規格、價格和新的推估交車活動時間」，馬斯克回應「當我們準備好，我們將會宣布，雖然我認為這是我們歷來最棒的產品，但也是極難打造的產品，我們處於未知領域，因為沒有前例」。

馬斯克23日也寄出主題為「Cybertruck精準度」的電子郵件給特斯拉「所有人」，談論Cybertruck及其生產挑戰，在電動車新聞網站Electrek報到這份備忘錄後，有特斯拉員工向CNBC分享郵件副本，馬斯克在信中暗示特斯拉仍為Cybertruck的品質所苦。

馬斯克說，由於Cybertruck以明亮金屬製成，多為直線邊緣，任何面向的變動看起來都很格格不入，所有零件設計和生產精準度都必須在10微米以下，「精準肯定就是盡善盡美」。

馬斯克 特斯拉

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