AMD、英特爾股價重挫 因為輝達暴力財測加劇這些憂慮

輝達（Nvidia）上季財報與最新財測「粗暴」地超乎市場預期，卻反而引發其他同業股價大跌，超微（AMD）股價暴跌7%，在標普500指數為後段班，英特爾也重挫4.1%，原因有二：在人工智慧（AI）領域可能已沒有晶片業者能與輝達比肩，以及AI支出將繼續蠶食傳統硬體開支。

在美國聯準會（Fed）傑克森洞全球央行年會開幕之際，科技股24日遭逢拋售潮，晶片類股受創尤深，輝達即便擁有亮眼財報、且看好訂單能見度的展望，依然面臨獲利了結賣壓，最後只能勉力收紅，其他同業跌得更慘，拖累費半重挫3.4%。

分析師認為，輝達的強勁成長動能，對其他同業來說可能是利空。超微和其他業者都有自家的AI晶片，也有望受惠於企業界加碼採購AI晶片的順風，但輝達在AI市場卻是遙遙領先。超微24日表示收購法國AI軟體業者Mipsology，希望為AI開發者打造自家的RoCm軟體套裝，和輝達的CUDA平台相匹敵。

此外，輝達執行長黃仁勳認為全球資料中心市場正在轉型到加速運算，也加劇華爾街對於AI硬體正在蠶食更傳統晶片預算的憂慮，這也是英特爾幾個月前就承認過的事。英特爾執行基辛格7月曾說，預期所有部門到年底前將「持續疲軟」，元端業者更聚焦於取得AI用的繪圖處理器，而非中央處理器。

超微和英特爾都面臨時間的挑戰，超微的新款旗鑑AI晶片MI300目前仍僅少量出貨，預定明年上市，英特爾的下一代高階資料中心繪圖晶片Falcon Shoeres也預料明年問世。

Global X研究分析師德塞指出，英特爾和其他還沒重押AI的傳統晶片製造商，股價可能下跌。邁威爾科技（Marvell Technology）大跌6.7%，美超微電腦公司（Super Micro Computer）也跌逾5%。

邁威爾24日公布第2季營收比去年同期下滑11.8%至14.3億美元，經調整後每股盈餘為32美分，資料中心銷售己少29%至4億5,980萬美元，都僅略優於預期，本季營收預估約為14億美元，也只有約略符合預期，相形失色，盤後股價續挫逾5%。

瑞穗分析師克萊恩指出，最近半導體業的發展「不是很好」，沒有任何業者的展望和超微一樣強。

不過，Global X的德塞仍持樂觀態度，認為輝達的評論是整體產業利多，也暗示AI浪潮帶來的長期動能，輝達財報指示「半導體價值鏈非常看多時期的跡象之一」。