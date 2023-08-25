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大摩三個月內二度調降陸股、港股指數目標

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
摩根士丹利在三個月內二度調降中國大陸和香港主要股市指數的目標價。路透
摩根士丹利在三個月內二度調降中國大陸和香港主要股市指數的目標價。路透

摩根士丹利在三個月內二度調降中國大陸和香港主要股市指數的目標價，理由是該公司近期已調降中國大陸今、明年經濟成長預估。

大摩24日發布一份研究報告，顯示，MSCI中國指數到2024年6月的基本情境目標下調至60，較之前的預測調降14%；在大摩預設的悲觀情境中，該指數可能跌至40，即從目前60左右的水準下跌33%。

Laura Wang和Jonathan Garner等分析師寫道，這次調降股市指數目標與大摩最近下調中國今明年經濟成長預測有關。

分析師在報告中說：「愈來愈明顯的獲利壓力，原因是房地產業問題、地方政府融資工具、通貨緊縮和接下來的刺激措施延後：2023年獲利預期大幅降低加上本益比的假設較低，因此下修我們的目標。」

大摩還將香港恆生指數、恆生國企指數和滬深300指數2024年6月的基本目標分別下調至18,500點、6,450點和4,000點。此外，考量到中國在MSCI EM指數和MSCI APxJ指數中的權重約為30%，這兩個指數的目標價也被下調。

摩根士丹利本月稍早將中國大陸股票評級下調至持有（Equal-weight），當時政府承諾推出刺激措施帶動股市反彈，該公司建議投資人獲利了結。

恆生指數 MSCI 陸股 大摩

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