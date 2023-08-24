Nvidia出色財報與樂觀財測 帶動亞洲半導體股齊飆

在晶片製造商輝達（Nvidia）公布優於預期的上季財報並且發布本季樂觀指引後，亞洲半導體相關股票24日齊步飆漲。

最值得注意的是，輝達的出色業績是由其資料中心業務所推動，包括構置和運作ChatGPT等人工智慧（AI）應用程式所需的A100和H100 AI晶片。

生產輝達所有先進AI晶片的台積電股價24日上漲2.17%，而南韓的三星電子股價則走升1.64%。

摩根士丹利（大摩）的分析師在日前的報告估計，在2023年台積電6%的營收將來自AI相關半導體。大摩的團隊還預計，輝達未來五年內在這個領域的複合年成長率將達到50%，且輝達的前景指引「是（台積電）近期股價的催化劑」。

更廣泛半導體業的其他股票也上漲，其中南韓記憶體晶片製造商SK海力士24日收漲4.22%，盤中一度飆升逾6%。

儘管6月的報導指稱美國正考慮限制輝達的晶片出口至中國大陸，但大陸的半導體股票24日同樣受惠於輝達的財報與財測而上揚，華虹半導體盤中漲2.86%，中芯國際盤中走高逾4%。