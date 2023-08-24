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遭5真菌和細菌汙染恐成奪命眼藥水 美FDA急喊停用2產品

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國食品和藥物管理局（FDA）22日警告民眾停止使用市面上兩款眼藥水，因添加違法化學物質以及有真菌汙染。眼藥水示意圖。路透
美國食品和藥物管理局（FDA）22日警告民眾停止使用市面上兩款眼藥水，因添加違法化學物質以及有真菌汙染。眼藥水示意圖。路透

美國食品和藥物管理局（FDA）22日發布聲明，呼籲民眾停止使用市面上兩款眼藥水，分別名為「Dr. Berne's MSM Drops 5% Solution」和「LightEyez MSM Eye Drops-Eye Repair」，兩者眼藥水被通報內部添加違法化學物質以及有真菌汙染。

NBC報導，兩款有問題的眼藥水都添加名為甲基硫醯基甲烷（MSM）的化學物質，這種化合物能用來治療關節炎，但未被批准添加於眼藥水內。之所以被添加，是因為外界傳聞甲基硫醯基甲烷，能緩解乾眼和飛蚊症症狀，但臨床上並未被證實。

FDA在聲明中說警告，「目前還沒有合法上市的眼科藥物含有甲基硫醯基甲烷作為有效成分。」

目前還沒有傳出與使用這兩款眼藥水有關的傷害報告，但FDA發現眼藥水的抽查樣本中出現汙染問題，可能對消費者構成風險。

根據FDA，「Dr. Berne's MSM Drops 5% Solution」眼藥水中存在名為芽孢桿菌（Bacillus）的細菌和名為外瓶黴屬（Exophiala）的真菌，而「LightEyez MSM Eye Drops-Eye Repair」眼藥水中則含有綠膿桿菌（Pseudomonas）、分枝桿菌（Mycobacterium）和甲基紅色桿菌（Methylorubrum）細菌，這些菌種一旦滴入眼睛，會引發嚴重傷害視力的感染，嚴重危及性命。

FDA指出，Dr. Berne已口頭同意自願召回有問題產品，但截至目前，亞馬遜等網站仍在販售。LightEyez則尚未做出回應。

美國 視力 FDA

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