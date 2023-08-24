美將調高通膨標準？ 克魯曼呼籲：3%

認定通膨嚴重的2%標準已不合時宜？美國知名諾貝爾經濟學家克魯曼23日呼籲聯準會應將通膨標準從2%提升到3%，他認為舊有的標準已經用太久，應該要調整了。但另一位知名經濟學家伊爾艾朗則判斷聯準會不會調整通膨標準，這樣形同達不到目標就調升指數，應設法減緩通膨率至2%以下。

2%已不符合現狀

根據《商業內幕》23日報導，聯準會主席鮑威爾25日將發表談話，外界主要關注是否還會再升息，但曾獲諾貝爾經濟獎的美國經濟學家克魯曼呼籲鮑威爾，應該將過去的2%通膨警戒線調升到3%，原因是2%已經是很久以前的標準，已經不符合現在的經濟情勢。

克魯曼會這樣呼籲是因為《華爾街日報》20日刊出由歐巴馬時期的首席財經顧問傅爾曼教授的專文，該文指出，2%是90年代為了避免過度發展設立的警戒值，但如今因為俄烏戰爭等因素，通膨會一直在2%以上，不如將指標往上調，否則各國央行為了達成2%的目標，會一直升息，反而讓經濟更難復甦。

調整恐影響信心

聯準會近月來的升息速度是1980年以來最快，也是為了要設法讓美國的通膨率下降到2%以下，但今年7月美國的通膨率仍有3.2%，也讓市場認為聯準會恐繼續升息，克魯曼建議，若繼續升息會讓很多民眾失業，何不提高對通膨的認定，也讓大家鬆口氣？

但知名經濟學家伊爾艾朗則認為，聯準會調整通膨率的機會很小，他解釋，對於一國中央銀行來說，很難因為一直沒有符合通膨率，就把通膨率提高，這樣也會影響市場信心。

《財經回顧》提到，目前雖然美國的失業率沒有上升、通膨仍逐漸趨緩，但聯準會的升息速度實在太快，雖然聯準會目前還是可能會升息，但也讓外界思考，是否未來2%將是不可避免的通膨線。

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