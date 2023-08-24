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Nvidia黃仁勳身價逼近1.5兆元 有望躋身全球25大富豪

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳有望躋身全球前25大富豪，圖為他今年5月出席台北電腦展的資料照。歐新社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳有望躋身全球前25大富豪，圖為他今年5月出席台北電腦展的資料照。歐新社

輝達（Nvidia）財測亮眼，激勵股價在美股23日盤後暴漲10%，持有3.5%輝達股票的執行長黃仁勳，在彭博億萬富豪排行榜的身價隨之暴增42億美元至461億美元（新台幣1.46兆元），若輝達股價漲勢持續，黃仁勳有望躋身全球前25大富豪。

彭博資訊報導，輝達股價在新冠疫情期間漲過一波，當時的題材是加密或幣行情大好，「挖礦」要用到輝達的晶片，之後一年曾跌掉近三分之二，才又反彈。今年來輝達股價受惠於人工智慧（AI）熱潮，已飆漲超過兩倍。

黃仁勳在1993年共同創辦輝達，並且幫助公司轉型成為電腦遊戲繪圖晶片的主要製造商，現在更成為訓練AI的加速器獨霸供應商。

輝達上季營收翻倍，看旺未來一年的需求與供給展望。輝達晶片的代工廠是台灣的台積電與南韓三星電子。

疫情 台積電 台幣

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