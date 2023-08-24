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關係不好協議續行？ 美：盼與中先延半年

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國國務院近期表示，美國預計會延長與中國的「科學技術協議」（STA）半年的時間，進行更詳細的討論。（Photo by osde8info on Flickr under C.C. License）
美國國務院近期表示，美國預計會延長與中國的「科學技術協議」（STA）半年的時間，進行更詳細的討論。（Photo by osde8info on Flickr under C.C. License）

中美關係持續惡化，過去簽訂的重要協議是否該繼續？美國國務院近期表示，美國預計會延長與中國的「科學技術協議」（STA）半年的時間，以進行更詳細的討論，但不承諾進行「更長期的延期」。中國官員則表示，希望兩國能持續簽訂該協議。

「美中科技合作協議」（STA）於中共領導人鄧小平1979訪美時簽訂，每五年續簽一次，至今有超過40年的歷史，也推動兩國許多科技領域合作。然而，美國政界與學界有愈來愈多人擔憂，中國會靠著此協議剽竊美國的技術，並推進軍事目標，破壞美國主權。

恐中方剽竊西方創新

衛報》報導，「美中科技合作協議」（STA）將於27日到期，外界相當關注兩國是否會續簽該協議。美國國務院發言人表示，美國目前打算先延長該協議六個月，並於其間與北京當局進行討論，但「不承諾會進行更長期的延期」。

美國之音》報導，科羅拉多大學國家安全倡議研究中心主任博伊德表示，STA簽訂的時候，中國正處於外交困境，盼此協定能幫助中國融入國際科學界。

但有明確的證據顯示，中國從西方竊取了大量智慧財產權，用於軍事和商業應用。

他表示，如果美國拒絕續簽該協定，將會向中國和全世界發出非常強烈的信號，「表明美國已經受夠中國知識產權盜竊的行為，並公開對抗這種行為。」

是中國技術的窺鏡

然而，支持續簽STA的人表示，如果沒有該協議，美國將失去監察中國技術進步的機會。但如果要續簽該協議，也必須要重新制定內容，這樣才能再中美對峙加深的同時，保護美國創新的成果。

美國共和黨眾議員也共同提出法案，訴求美國政府與中國訂定任何協議時，都需要向國會通報，美國國務院也需要評估協議安全與技術轉讓的風險，並提供給國會參考。

圖說：美國國務院近期表示，美國預計會延長與中國的「科學技術協議」（STA）半年的時間，進行更詳細的討論。（Photo by osde8info on Flickr under C.C. License）

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