關係不好協議續行？ 美：盼與中先延半年

中美關係持續惡化,過去簽訂的重要協議是否該繼續?美國國務院近期表示,美國預計會延長與中國的「科學技術協議」(STA)半年的時間,以進行更詳細的討論,但不承諾進行「更長期的延期」。中國官員則表示,希望兩國能持續簽訂該協議。

「美中科技合作協議」(STA)於中共領導人鄧小平1979訪美時簽訂,每五年續簽一次,至今有超過40年的歷史,也推動兩國許多科技領域合作。然而,美國政界與學界有愈來愈多人擔憂,中國會靠著此協議剽竊美國的技術,並推進軍事目標,破壞美國主權。

恐中方剽竊西方創新

《衛報》報導,「美中科技合作協議」(STA)將於27日到期,外界相當關注兩國是否會續簽該協議。美國國務院發言人表示,美國目前打算先延長該協議六個月,並於其間與北京當局進行討論,但「不承諾會進行更長期的延期」。

《美國之音》報導,科羅拉多大學國家安全倡議研究中心主任博伊德表示,STA簽訂的時候,中國正處於外交困境,盼此協定能幫助中國融入國際科學界。

但有明確的證據顯示,中國從西方竊取了大量智慧財產權,用於軍事和商業應用。

他表示,如果美國拒絕續簽該協定,將會向中國和全世界發出非常強烈的信號,「表明美國已經受夠中國知識產權盜竊的行為,並公開對抗這種行為。」

是中國技術的窺鏡

然而,支持續簽STA的人表示,如果沒有該協議,美國將失去監察中國技術進步的機會。但如果要續簽該協議,也必須要重新制定內容,這樣才能再中美對峙加深的同時,保護美國創新的成果。

美國共和黨眾議員也共同提出法案,訴求美國政府與中國訂定任何協議時,都需要向國會通報,美國國務院也需要評估協議安全與技術轉讓的風險,並提供給國會參考。



圖說:美國國務院近期表示,美國預計會延長與中國的「科學技術協議」(STA)半年的時間,進行更詳細的討論。(Photo by osde8info on Flickr under C.C. License)

【更多精采內容,詳見 】