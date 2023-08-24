Netflix打擊共享帳號 7月美國廣告方案比例創新高

市場調查機構Antenna最新資料顯示，串流影音平台Netflix自5月底開始打擊共享帳號後顯現成效，7月在美國有23%用戶選擇較便宜且穿插廣告的標準方案，月增4個百分點，為去年11月推出廣告方案以來的新高比例。

根據Antenna官網資料，Netflix今年7月在美國新增260萬用戶，相較創紀錄的6月減少25.7%，仍高於正常水準。

無廣告的Netflix基本方案比例在美國變化最大，從6月的20%降到7月12%。Antenna分析，隨著Netflix不再向美國新用戶提供無廣告的基本方案，需觀察這項措施未來幾個月將對Netflix訂戶結構帶來什麼樣的影響。

Netflix先前宣布在加拿大、美國與英國取消無廣告干擾的基本方案，新用戶的最低價選擇已改為穿插廣告的訂閱方案。Netflix在財報會議聲明中表示，定價與方案策略的精細程度提升，對改善變現能力至關重要。

Netflix開抓共享帳號後，今年第2季在全球新增590萬用戶，優於市場預期，但營收僅年增2.7%至81.87億美元（約新台幣2597億元），成長率低於分析師預估，主要受到匯率波動及在部分市場降價搶市的影響。