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Nvidia財報／ 井噴式展望後 市場關注台積電的供應

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）周三發布井噴式業績展望，股價盤後上漲9%並帶動其他晶片股走高。美聯社
輝達（Nvidia）周三發布井噴式業績展望，股價盤後上漲9%並帶動其他晶片股走高。美聯社

輝達（Nvidia）周三再度發布井噴式業績展望，甚至超過華爾街最高估值數十億美元，凸顯生成式AI技術的榮景沒有放緩的跡象。但投資人重視的問題不是近期景況，而是該公司能否在緩解長期供應緊張方面取得進展。

輝達公布第2季營收131億美元，止於10月的第3季營收應可達160億美元，兩者分別比市場「耳語」的最高預估值120億和140億美元高出11億和20億美元，令投資人大感驚喜。

銷售創新高也給輝達帶來挑戰。對高階AI運算晶片的超強需求使該公司的供應能力捉襟見肘。分析師稍早之前估計市場對於輝達AI晶片的需求超過供給至少50%，未來幾季都將供不應求。輝達本身並不生產晶片，而是將設計外包給台積電（2330）在內的公司，如果台積電不能迅速擴大生產，輝達的業績就很令人擔憂。

今年5月，輝達表示已確保下半年會有更多供應。周三，輝達財務長柯蕾絲用準備好的講稿表示，該公司的採購承諾和其他承諾總計略高於110億美元，高於前一季的約73億美元。這種成長反映出長期供應的支出增加。

她在財報發布後另接受巴隆周刊電話採訪表示，輝達預計下一財務年年每季都將增加產品供應。她說，輝達還在增加更多的廠商和供應商，以幫助提高先進晶片封裝和內存的產能。在訂單分配方面的兩大重點是訂單時間和客戶要求的交貨時間表。

來自中國大陸的需求也迅猛成長，陸企以急單囤貨，防範美國再進一步實施出口管制。柯蕾絲在電話會議中告訴分析師，如果美國對AI晶片外銷中國大陸實施額外限制，對該公司財報不會有立即的影響，但這些管制將「導致美國產業永久失去在全球最大市場之一競爭且領先群雄的機會」。根據花旗銀行分析師，中國大陸市場歷來占輝達數據中心晶片銷售的20%至25%。

Webush證券公司分析師Daniel Ives說：「我們認為這是精采表現之後『瀟灑扔麥克風』的時刻，將對今年下半年的科技領域產生連鎖影響。」

輝達股價在盤後一度上漲逾11%到517.88美元，稍後拉回到502.56美元，創新高紀錄。

根據輝達高階主管，上季強勁成長的最大成因是輝達的整個AI系統，而不僅僅是晶片而已。雖以GPU出名，但輝達生產整套AI機器，內有其他供應商的記憶體晶片和數十萬其他零件。

輝達的財報同時帶動其他大型科技股和AI相關公司的股價在盤後交易走高。微軟上漲1.9%、Meta Platforms攀升2.1%、Palantir Technologies勁揚4.6%、 與輝達同樣強攻AI的超微（AMD）走高3%、周四盤後會公布財報的IC設計大廠邁威爾（Marvell）強漲逾4%，而AI伺服器大廠超微電腦（Super Micro Computer）激漲逾6%，該公司最近承認與輝達晶片有關的供應限制。

但並非所有晶片股都受到青睞。英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）兩家公司在盤後市場小幅走低。

美國 台積電

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