Nvidia財報／輝達宣布250億美元庫藏股 是嫌股價太低？

輝達（Nvidia）23日在公布亮麗的財報後，宣布董事會同意將庫藏股計畫加碼調高250億美元，預期今年度會持續買回股票。在第2季，該公司已買回約34億美元的股票。

不過，彭博的分析師鮑伊德（Sebastian Boyd）指出，輝達額外實施庫藏股，對AI狂熱人士來說卻是送出一個多空分歧的訊號。企業實施庫藏股通常分為兩大理由：第一，覺得自家股票太便宜，公司市值受到低估；第二，手上擁有太多錢，不知有更好的用途，乾脆返還給股東。

輝達顯然並不便宜。因此，把250億美元交還給股東顯示出，輝達並沒有其他能好好利用這250億美元，讓股東能獲得更高報酬的計畫。

這很可能是答案。輝達已經是AI領域跑在最前線的業者，透過遠見而非運氣，發現自身正雄霸提供GPU算力給AI使用的主導地位。

鮑伊德說，這是淘金狂潮，而輝達正是鎮上的最大鏟子製造商。為何不投資於更大、更華麗的鏟子製造工廠以便生產更大、更厲害的鏟子？他說，像蘋果一樣，把資金返還給投資人，顯示出能夠再擴張取得市占的空間不大。

鮑伊德認為，支出這250億美元帶來的回報很小，而這對AI狂熱人士來說可能是一個警訊。