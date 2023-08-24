美元走弱 澳幣與日圓轉強

美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周三走軟。最新的美國經濟數據顯示，8月美國企業活動接近停滯，創下2月以來最慢增長。國際匯市現正關注美國聯準會主席鮑爾周五將在傑克森洞會議上發表的演講，在那之前，交易員預期匯市波動有限。

日圓與澳幣上漲；歐元、英鎊與美元一樣，也因企業活動數據不佳而下跌。

澳幣周三兌美元上漲0.9%，至1澳幣兌0.6479美元。亞洲外匯交易員表示，澳幣自7月初以來，首次連續第四個交易日上漲，漲勢主要受惠於當地出口商的需求，以及市場預期鮑爾在傑克森洞談話不會太鷹派。

周三日圓兌美元亦走高，漲幅0.71%，至逾一周高點的144.845日圓兌1美元。不過交易員仍然提高警覺，觀察任何干預跡象。去年美元兌日圓匯率突破145日圓時，觸發了干預。

標普全球（S&P Global）發布數據指出，追蹤製造業和服務業的美國綜合採購經理人指數（PMI）初值從7月的52降至8月的50.4，為2022年11月以來的最大降幅。

Trader X公司的市場分析師Michael Brown說，這個PMI數據確實「相當程度上威脅到了過去幾周，市場一直在流傳的『美國例外論』」。

過去幾個月來，美國強勁的勞動力市場和具韌性的消費支出，日益緩解了投資人對經濟衰退的擔憂，美國國內生產毛額（GDP）的成長預測還因而被上調。然而，周三的PMI數據，描繪的是一幅不溫不火的經濟場景。

根據彭博資訊報價，美元指數周三下跌0.14%，報103.419。周三開盤之初，美元指數曾觸及兩個多月來的高點103.98，那時因為新發布的歐洲企業活動數據令人沮喪，先為歐元和英鎊帶來壓力。

標普全球彙編的歐元區8月綜合採購經理人指數（PMI）初值從7月的48.6降至47.0，為2020年11月以來最低。其中服務業PMI從50.9降至48.3，是今年以來首次低於50的枯榮線。德國綜合PMI更跌至2020年5月以來最低，原因是製造業產出萎縮加劇，同時服務業活動也再次萎縮。

德國PMI數據公布後，歐元兌美元跌至1歐元兌1.0802美元，來到6月中旬以來的最低水準。

英鎊兌美元也一度跌至一周多以來的最低水準至1英鎊兌1.2623美元，尾盤下跌0.17%，報1.271美元。英國8月標普全球/CIPS採購經理人指數（PMI）跌至47.9，為2021年1月以來的最低水平。

凱投宏觀高級市場經濟學家Jonathan Petersen在一份報告中指出，「歐洲經濟體的PMI數據弱於預期，這與我們的觀點一致，即未來幾個月歐元和英鎊兌美元將進一步下跌」。