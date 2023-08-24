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影╱瓦格納首腦普里格津驚傳墜機亡！謠言四起 網傳「他」自導自演

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震撼！俄證實普里格津墜機身亡 10人悉數罹難僅尋獲8具遺體

影╱瓦格納首腦普里格津驚傳墜機亡！謠言四起 網傳他自導自演

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機23日墜毀，機上10人全數罹難，據傳傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也在機上。新華社
俄羅斯一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機23日墜毀，機上10人全數罹難，據傳傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也在機上。新華社

俄羅斯一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機23日墜毀，機上10人全數罹難，據傳傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也在機上，目前各方消息在網上流傳，甚至有人認為是普里格津自導自演，假裝自己身亡。

俄羅斯聯邦航空署表示已針對失事飛機展開調查，稱根據罹難乘客名單，其中包括普里格津，以及組織指揮官烏特金（Dmitry Utkin）和副手切卡洛夫（Valery Chekalov）等。

紐約時報報導，有人在陰謀論「匿名者Q」（QAnon）留言板上說，普里格津策劃了這起墜機事故，以假裝自己死亡，另外有人說，美國對普里格津的死負有秘密責任。在極右翼Telegram頻道上，有用戶發布一張地圖顯示，第一架失事飛機起飛後不久，第二架飛機也緊接著離開莫斯科，並聲稱普里格津乘坐第二架飛機。目前以上消息皆尚未獲證實。

墜機事件細節尚不明朗。儘管俄羅斯官員聲稱普里格津已被列入罹難乘客名單，並稱機上10人全數罹難，但官員尚未公開表示遺體身分已確認。

美國官員也表示，尚無法證實普里格津在飛機失事中喪生的報導，也無法證實飛機墜毀的原因。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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#Breaking 俄羅斯飛機失事，俄官媒：瓦格納集團首領普里格津已遇難死亡

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