美股盤前重點／輝達小漲、美零售業表現不佳 歐洲經濟吹逆風

美股三大指數的期指23日盤前小幅走高，前市美股漲跌不一，如今嘗試重新站穩腳跟，寄望輝達（Nvidia）在盤後公布的財報。輝達22日收盤跌2.7%，距23日開盤前半小時約漲0.7%。

全球股市市值大蒸發

在中國大陸的經濟疑慮、和美國公債殖利率急漲重創信心下，全球股市市值本月來蒸發約30億美元，表現可能是近一年來單月最差，美股標普500指數各類股本月來也全跌。

歐元區綜合PMI萎縮

歐元區8月綜合採購經理人指數（PMI）初值降至47，低於市場預期的48.8，比6月的48.6進一步下滑，原因是製造業和服務業同步滑落， 提高歐洲央行9月暫停升息的機率。

美國零售業表現不佳

運動服飾零售商Foot Locker上季銷售銳減9.9%，並下修財測，原因是消費者的需求不振，引發盤前股價重挫30%。健身器材業者派樂騰（Peloton）上季的虧損也比市場預期大，盤前股價挫跌20%。

美30年期房貸利率衝上2000年來新高

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）23日公布的數據顯示，截至8月18日當周，30年期固定利率抵押貸款的利率上升15個基點，至7.31%，創下2000年12月以來新高，也導致購房申請指標連續第六周下滑，至1995年以來最低水準。在就業市場強韌、消費支出強勁的經濟中，房地產市場成為受聯準會（Fed）升息抗通膨行動下影響最嚴重的產業。

巴拿馬運河塞船緩解

截至22日，排隊準備通過巴拿馬運河船隻共計125艘，已較兩周前的160多艘減少，顯示乾旱所引發的塞船情況已有所改善。一方面是運河管理當局允許更多未事先預約的船隻通過，另方面是不少貨船為免久候選擇改道。