買家確定了？Subway傳以2877億元接受收購 最快23日公布交易

法新社22日引述一位知情人士說法報導，美國潛艇堡連鎖餐廳「Subway」接近達成以超過90億美元（折合新台幣約2877億元）價格接受收購，這筆交易可能最快23日就會公布。

這位人士表示，「Subway」的競標在22日到期，包括私募股權公司TDR和Sycamore在內的財團與私募股權公司洛克資本集團（Roark Capital Group）提出了競爭要約，預期將由在全現金交易出價較高者勝出。

「Subway」成立於1965年，最初是一家義大利風格潛艇堡店面，目前在超過100個國家擁有近37000家門市。「Subway」2月14日發出新聞稿，宣布聘請摩根大通（JPMorgan）就可能出售提供諮詢，同時「仍致力於未來」。

根據發給法新社的電郵，「Subway」發言人稱「在交易已經完成之前」不會有任何評論。TDR拒絕評論。洛克資本集團跟Sycamore沒有立刻回應置評請求。

法新社報導，總部設在美國喬治亞州亞特蘭大的洛克資本在速食與調理食品領域是眾所周知，已經擁有水牛城狂野雞翅（Buffalo Wild Wings）、31冰淇淋（Baskin-Robbins）跟西雅圖超佳咖啡（Seattle's Best Coffee），還有「橙色理論」（Orangetheory）健身房在內的其他資產。英國的TDR和總部位於紐約的Sycamore也在消費領域擁有投資。