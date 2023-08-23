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印度力拼電動摩托 每90秒生產一台

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。印度民眾對兩輪電動車的需求正不斷增加。（網路截圖）
示意圖。印度民眾對兩輪電動車的需求正不斷增加。（網路截圖）

每90秒就能組裝出一台全新的電動摩托車！電動摩托車商梅塔表示，印度對電動摩托車的需求急遽上升，三年前每個月只能售出200台，至今已提升至15000台。隨著印度龐大的人口基礎，加上中產階級數量增加，預計印度電動摩托車產業2030年能達到1000億美金的規模。

90秒就一台摩托車

CNN》報導，在印度電動車工廠產線中，工人正極力組裝各式零件，每90秒就能組裝完成一台電動摩托車。電動摩托車製作執行長梅塔表示，在環團不斷要求減少都市空氣危害時，印度民眾對兩輪電動車的需求正不斷增加。

電動摩托車在印度蓬勃發展，也得歸功於政府政策的推波助瀾，為了配合國際綠能轉型的願景，印度官方也推出「加快電動載具普及與製作」的方案，投入超過12億美金在全國各地建立充電站，並補貼消費者購買電動車。

根據數據統計，如果缺乏政策的補助，電動摩托車的充電成本比柴油動力車高出3成之多，也是過去許多人不願意購買電動車的主要原因之一。而隨著政府大刀闊斧的補貼，充電的成本可降低約一半。

充電站不足成挑戰

此外，在各式各樣的電動載具中，摩托車或三輪車成長的速度相當驚人，除了價格考量之外，主要是因為印度的公共交通相當不發達，且大多數民眾只需短程交通，所以就不願意花大錢買電動汽車。

然而，專家分析說，儘管印度大肆宣傳並推廣電動車，但因為印度幅員廣闊「所以在充電基礎的設備上，仍相當落後」，加上民眾對於電動車的安全性仍有疑慮。《路透社》報導也指出，目前有關電動車電池的相關數據相當不足，更缺乏維修或事故診斷的方式。

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摩托車 印度

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