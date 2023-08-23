通膨目標訂在2%錯了為何不改？克魯曼：Fed面臨3選項

美國通膨率已從去年中的9%左右大幅降下來，大多數的「基礎」通膨指標如今都顯示在3%附近，通膨減緩趨勢既已確立，央行可放膽宣告戰勝通膨了嗎？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼22日在紐約時報撰文說，沒人敢宣稱勝利。為什麼？說來話長。

通膨目標2%是個錯誤

話說1990年代，決策官員和經濟學家形成共識，把通膨目標訂在2%，因為2%通膨率既低得足以沖淡貨幣貶值憂慮，也高得讓經濟有足夠空間避免觸及「零利率下限」（zero lower bound）——在那種情況下，就算把利率一路降至0%，也不足以恢復充分就業。

但克魯曼直言，他們錯了。1999年，美國聯準會（Fed）發布影響力深遠的研究報告，估計在通膨釘住2%目標的情況下，經濟觸及零利率下限的機率只有5%。但實際上，1999年迄今，美國超過三分之一的時間利率都接近零。

因此，許多經濟學家如今相信，通膨目標訂在2%是一大錯誤，應該介於3%與4%才適當。還記得雷根總統第二任時，通膨率平均在4%，也很少人認為那是大問題。

修正通膨目標遭遇障礙

既然2%的通膨目標或許是個錯誤，何不把目標修正為3%，如此一來，Fed便可宣告抗通膨之役贏得勝利了？

克魯曼表示，最近他頻頻與現任和前任央行官員會晤，向他們提議修正通膨目標時，對方的反應，就好比你在佛州州長德桑提斯角逐共和黨提名的造勢場合揮舞彩虹旗，可能引起的反應（只是比較不可能遭到痛毆或槍殺）。

主要原因似乎是，若把通膨目標從2%上調至3%，即使經濟學證明傳統目標訂得太低，決策官員也憂慮央行公信力會受損。但另一方面，只因害怕更改通膨目標會讓決策官員的抗通膨立場顯得軟弱，就應該讓貨幣政策永遠綁住一個看來是謬誤的目標嗎？

Fed面臨三種選項

克魯曼研判，此刻看來Fed有三條路可走：

選項一、Fed可以採用據說是凱因斯（John Maynard Keynes）的立場——事實改變時，想法隨之改變——然後公開採納新的通膨目標。

選項二、Fed也可以採用策略性以虛掩實的政策，即堅稱通膨目標不變，但實際上允許通膨在接近3%的水準持續數年；一旦情勢明朗化，確定這種政策不會縱容通膨失控時，就終於著手調整正式的通膨目標。

選項三、Fed也可以言行一致，不計一切代價把通膨率一路降到2%，即使引發經濟衰退也在所不惜。

克魯曼認為，選項一現在根本不在檯面上；選項二看來是最可能的策略；但Fed仍有可能覺得，必須把通膨壓到2%才能證明抗通膨夠強悍，即使那或許是糟糕的經濟盤算。

假如Fed執意要走第三條路，克魯曼認為，決策官員理應接受挑戰：為何非得要砸美國勞工的飯碗，來為別人的過錯付出代價？