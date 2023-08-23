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台積電熊本廠周邊基建費 岸田允提供熊本縣府協助

中央社／ 東京23日綜合外電報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

日本熊本縣政府為因應台積電在當地設廠，8月21日針對周邊基礎建設經費向中央政府提出「緊急要望」要求財政協助，首相岸田文雄表態「站在國家立場會支持」。

熊本電視台報導，熊本縣政府試算因應台積電在熊本設廠帶動的周邊基礎建設，包含興建連接熊本機場的鐵路、修整台積電新廠周邊道路及廢水處理場相關地下水道等，10年間共需約1140億日圓（約新台幣254億元）經費。

熊本縣知事蒲島郁夫18日表示，相關基礎建設費用龐大，縣民負擔也會增加，盼中央政府可以提供財政支援。他21日赴首相官邸並親手將「緊急要望書」（請願書）交給岸田，盼國家能提供最大限度的支援。

蒲島跟岸田會面後表示，岸田的回應相當明快，並表明國家會支持修建基礎建設，且這對日本來說也是機會。

蒲島當天還拜會經濟產業省、財務省、國土交通省要求協助。經濟產業大臣西村康稔也表示，「這是國家最重要的課題之一，政府會充分支持」。

「緊急要望」是日本地方政府為取得重要政策所需的預算等資源，由知事向中央政府提出的建議和請求。

熊本 台積電 日本 岸田文雄

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