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美媒：高通收購汽車晶片廠Autotalks案 美FTC要查

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高通（Qualcomm）收購Autotalks案，傳出將遭反壟斷調查。 路透
高通（Qualcomm）收購Autotalks案，傳出將遭反壟斷調查。 路透

美國媒體Politico周二（22日）報導，美國監管市場壟斷的聯邦貿易委員會（FTC）預定周三針對高通（Qualcomm）收購以色列汽車晶片製造商Autotalks一案，展開深度調查。

高通今年5月表示，將要收購的Autotalks是一家汽車晶片製造商，供汽車內的預防碰撞科技使用。當時沒有公布收購條件等細節。

Autotalks生產的精密晶片，應用於有人駕駛或無人駕駛車輛所使用的V2X通訊技術範疇，可幫高通拓展自駕晶片相關事業。

上周，歐盟的監管官員也表示，高通收購Autotalks計畫，需要尋求歐盟反托辣斯機構核准。歐盟競爭監管機關表示，已有法國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典等15個會員國，要求要檢視這個收購案。

路透向高通、Autotalks、FTC查證，都沒有立即獲得回應。

本月稍早，高通對第4季銷售的財測不如市場預期，主要是全球經濟成長放緩，消費者在諸如行動電話等電子裝置的花費，持續疲弱。

歐盟 美國 義大利 高通

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