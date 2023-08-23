華爾街等待Nvidia財報 選擇權押注股價續漲

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）今（23）日將發布最新財報，業績揭曉前夕，周二股價從歷史高位回落，跟上整體市場的低迷走勢。不過，選擇權市場數據顯示，美國股票選擇權市場交易員押注輝達股價在最新財報發布後，仍將上漲。

華爾街日報根據Cboe Global Markets的資料報導，截至本月中旬，選擇權市場交易員今年已砸逾1,000億美元投資輝達選擇權，追逐AI熱潮。其中大約60%資金綁定買權，用以押注輝達股價持續上攻。市場中除了電動車大廠特斯拉（Tesla）之外，再沒有哪一檔股票像輝達這樣吸引投資人興趣。

路透也說，就本周到期的選擇權合約而言，輝達看漲選擇權是最大的未平倉選擇權，約有19,000口未平倉合約。如果該股周五前上漲超過9%至500美元以上的話，這些選擇權就可獲利。

輝達股價周二開盤後，創下歷史新高481.87美元，升穿7月14日創下的前高點480.88美元，之後震盪下挫，收盤下跌2.77%至456.68美元。

市場預期，輝達周三盤後公布上季財報後，股價波動幅度將大於往常。路透指出，根據Trade Alert的數據，輝達的選擇權押注代表了這檔股價在周五前會有近11%的波動，或漲或跌。

這樣的波動幅度大於該公司股價過去八季財報發布後8.6%的平均波動幅度，但仍遠低於上次財報發布後24.4%的跳漲幅度。

輝達股價過去七個交易日，已漲約11%，使其今年以來累計漲幅高達約 210%，因而吸引了對進一步上漲的選擇權押注。

儘管如此，部分股票投資策略師提醒投資人，不要追逐輝達的進一步漲勢。Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick就說，雖然有許多好消息，「但你不能認為它只會上漲」。

輝達定美股周三盤後（台北時間周四清晨）發布最新一季財報，分析師預期，輝達本季營收將成長110%至125億美元。上季營收估有110.4億美元，調整後營業利益58.9億美元，每股盈餘約2.07美元。

Triple D Trading市場結構分析師Dennis Dick表示，「這可能是本財報季最重要的報告。我們希望聽到他們能夠在上季度驚艷表現的基礎上，再接再厲」。

上次5月輝達發布財報時，因預測第2季營收會比預期高出50%以上，點燃輝達漲勢大爆，公司市值後來突破1兆美元，成為標普500指數成分股中表現最佳的股票。那次的井噴財測也引發了AI概念股和大型科技股上漲，是今年美國股市上漲的主要功臣。

FactSet彙整的資料顯示，50位有將輝達納入分析評價的投資分析師，對輝達目標價的平均值約537美元，高於周二收盤價18%。最看好輝達的Aletheia Capital分析師Warren Lau最近甚至將目標價提高到1,000美元。