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人員短缺、燃油變貴 暑假飛美來回機票較疫前大漲近60%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國際航班機票價格比起疫前大幅飆升，尤其是美國來往亞洲航線。美聯社
國際航班機票價格比起疫前大幅飆升，尤其是美國來往亞洲航線。美聯社

日經報導，國際航班機票價格比起疫前大幅飆升，美國來往亞洲航線尤其如此，主要是人員短缺導致運力緊張，再加上飛機燃油成本高昂。

根據美國機票預訂網站Hopper，美國和亞洲之間今年夏天的來回機票均價1,417美元，比疫前2019年夏天大漲59%。美國和歐洲之間來回機票均價813美元，較疫前上漲7%。

大型航空公司削減航班是票價上漲的主因。與最初的計畫相比，德國漢莎航空公司今年夏天想減少10%到15%的定期航班。

航空從業人員在疫情期間銳減，雖然業者透過大幅加薪和提高退休年齡的方式解決機師荒問題，但地勤和空中交管人員還是缺，很難增班。

美國聯邦航空管理局與航空公司達成協議，10月底前，紐約和華盛頓機場的起降時段削減10%。該局今春說要培訓3,000名空中交管人員。目前主要機場的人員配置僅達一半。

歐洲空中交通管理機構Eurocontrol估計，歐洲空中交管人員的缺額達700到1,000人。有限的空中交管能力被優先集中在國內航線上。

讓問題雪上加霜的是航空燃油成本居高不下，占長途國際航班成本近30%。國際航空運輸協會（IATA）的數據顯示，航空燃油在8月第一周的均價大約每桶120美元，比一個月前躍增23%，更比2019年8月激漲逾60%。

飛機供應也短缺。供應鏈中斷和零組件製造商減產，延遲疫情期間停飛飛機重返服務行列的時間。波音公司2023年交付飛機的數量預計僅為2019年的75%。

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