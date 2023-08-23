日圓隨日債殖利率走升 美元指數在央行年會前持穩

日圓周二走強，美元指數也持穩，接近上周觸及的兩個月高位。投資人等待本周聯準會（Fed）主席鮑爾發表重要講話。

日圓兌美元一度升值0.5%，至145.50，日本10年期公債殖利率創下九年來最高。紐約匯市尾盤日圓兌美元升值0.2%至145.89。

美元指數漲0.2%，報103.563。略低於上周觸及的兩個月高位103.68，當時對中國經濟的疑慮和對美國利率將保持高位的押注推動美元攀升。

歐元兌美元跌0.5%，至1.0846。 Brown Brothers Harriman 外匯策略全球主管Win Thin說：「歐元/美元正逼近7月低點1.0835附近，」「上周測試了這一價位，我認為最終會跌破。」

鮑爾於8月24日至26日在懷俄明州傑克森洞舉行的央行研討會上發言之前，匯市整體走勢預料受限。

Monex USA外匯交易員Helen Given說：「我不認為美元在研討會前會有任何大的走勢；沒有人想在市場錯誤的一側押注。」

東方匯理G-10外匯策略主管Valentin Marinov認為，鮑爾和歐洲央行總裁拉加德有可能重申「儘管緊縮周期可能正在見頂，但任何寬鬆的空間仍然非常微弱和遙遠」。

受創的人民幣短暫升至一周高位後再度走軟，仍受累於對經濟的疑慮。中國央行周二將人民幣中間價設定在7.1992元，比路透的預測高1,105點，央行試圖在離岸人民幣上周觸及九個半月最低的7.349元後支撐人民幣匯率。

中國領導人習近平周二對金磚國家表示，中國經濟具有韌性，長期成長的基本面沒有改變。