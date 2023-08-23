台積電ADR收跌0.4% 較台北交易溢價縮為8.9%

台積電ADR周二下跌0.4%，收在92.24美元，較台北交易溢價縮減為8.9%。費城半導體指數同日下跌0.9%。

道瓊工業指數下跌174.86點，跌幅0.5%，收在34,288.83點；標普500指數跌12.22點，跌幅0.3%，至4,387.55點；那斯達克綜合指數漲8.28點，漲幅0.06%，至13,505.87點。

輝達（Nvidia）盤中一度觸及481.87美元的歷史新高，但收盤下跌2.8%。

台灣加權股價指數周二上漲56.12點，收在16,437.61點，台積電漲0.7%收在541.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 118.32 -0.80 108.50 9.05

中華電 CHT 116.91 -0.11 116.50 0.36

台積電 TSM 589.14 -0.35 541.00 8.90

聯電 UMC 43.11 -1.46 43.60 -1.12

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據