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輝達早盤改寫新高後翻黑跌逾1% 美股三大指數漲跌互見

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
22日早盤，輝達（Nvidia）股價改寫歷來盤中新高，但隨即翻黑。路透
22日早盤，輝達（Nvidia）股價改寫歷來盤中新高，但隨即翻黑。路透

輝達（Nvidia）財報將在美國時間周三（23日）盤後出爐，22日早盤股價一度改寫歷來盤中新高，但隨後翻黑跌超過1%，使美股漲勢略失動能，但美國長天期公債殖利率回落，有助支撐股市。

周二（22日）美股早盤，道瓊工業指數下跌57點，或0.17%；標普500指數上漲0.2%，那斯達克綜合指數漲0.4%；費城半導體指數漲0.5%；台積電ADR漲0.1%。

美國經濟強健，利率可能更長時間位於高檔，加上美債殖利率飆升，導致上週美股驟跌。但輝達財報公布在即，替美股略為止血。

投資人亟欲知道輝達財報能否追上市場的高漲期望。輝達22日開盤一度飆至481.87美元，改寫歷史盤中新高。輝達上季財報極度出色，點燃了人工智慧（AI）狂熱，帶動科技股股價暴衝。輝達21日已大漲近9%。

AJ Bell Investment主管Russ Mould說，外界替輝達設下非常高的標準，要是表現不如預期，可能讓失望情緒加劇。

特斯拉跟漲，早盤上揚逾2%。

與此同時，美國10年期公債殖利率，從15年高點的4.35%下滑，緩和了部分股市壓力。

市場密切關注24日登場的傑克森洞央行會議，以了解美國利率走向。美國聯準會（Fed）主席鮑爾25日演說，是各方焦點。

個股方面，英國監管當局將重新審查微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard）一案，動視暴雪漲逾1%。

美國 指數 美股

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