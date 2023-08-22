美股盤前重點／美商務部長雷蒙多下周訪中 輝達盤前繼續漲

美股期指今（22）日開盤前同步上揚，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）繼前一日收漲8.5%後，今盤前上漲1.7%。市場普遍看好輝達即將出爐的財報，帶動美國權值股持續走高。以下是美股盤前重點整理：

雷蒙多預定本周末訪中

美國商務部22日宣布，商務部部長雷蒙多預定8月27日至30日出訪中國大陸，她將成為6月以來第四位訪華的美國內閣級別官員。在此前一天，美國表示已將27家陸企與機構從「未經驗證清單」移除並解除限制，儼然是在雷蒙多訪陸前遞出橄欖枝。

美國10年期公債殖利率飆升

美國10年期公債殖利率21日盤中攀升近10個基點，達到4.35%，創下2007年底以來最高水準，22日早盤雖回跌，但仍在4.3%左右的高點。由於經濟持續保持強韌，投資人認為即使聯準會（Fed）停止升息，利率仍會居高不下。

標普出手調降美國多家銀行信評

國際信評機構標普全球（S&P Global Ratings）調降多家美國銀行的信評及展望，理由是多重壓力使得銀行機構的經營環境變得艱困。標普21日在聲明中說，將美國區域銀行KeyCorp、聯信銀行（Comerica）、Valley National Bancorp、UMB 金融集團以及Associated銀行集團的信評調降一級。繼兩周前穆迪（Moody's）調降十家美國區域性銀行信用評等、引發金融股動盪後，又一信評機構出手降評。

安謀將赴那斯達克上市

日本軟銀集團旗下英國晶片設計公司安謀（Arm）21日晚間揭露向美國證管會（SEC）遞交的初步上市說明書，擬於9月初赴那斯達克證交所掛牌，意味這家公司籌備近兩年的首次公開發行股票（IPO）已進入倒數計時階段。安謀尋求以股票代號ARM掛牌上市，預料成為美國今年來最大的上市案。安謀是全球最重要的半導體公司之一，客戶包括蘋果、高通和超微（AMD）。

日本預定24日排放核汙水

日本政府22日召開相關閣員會議，決定只要氣象和海象條件許可，自24日起將把福島第一核電廠的核汙水（日本稱核處理水）排放至大海，預估會持續放流30年。日相岸田文雄21日與日本全國漁會會長坂本雅信會談，漁會人士雖然依舊反對汙水排海，政府仍將按原訂計畫進行。岸田表示，未來數十年政府都會負起責任，包括另外編列補助水產品的相關預算。