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日本10年期公債殖利率漲抵九年來高峰 考驗日銀容忍度

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀總裁植田即將赴美參加央行年會，行前會見日本首相岸田文雄，討論日圓貶值以及債券殖利率上揚等財務狀況。歐新社
日銀總裁植田即將赴美參加央行年會，行前會見日本首相岸田文雄，討論日圓貶值以及債券殖利率上揚等財務狀況。歐新社

日本10年期公債殖利率周二隨全球債市抛售潮而上漲至九年來最高水準，外界猜測日本銀行（央行）可能進一步購債以緩和日債殖利率漲勢。

日本10年期公債殖利率周二上漲1.5個基點至0.66％，是2014年來最高水準，投資人也藉此評估日銀對殖利率揚升的容忍程度。日銀自7月28日微調殖利率曲線管控政策、容許10年期公債殖利率最終漲至1%以來，已兩度進場購債。

三井信託銀行的市場策略師Ayako Sera 說：「上次央行干預阻上殖利率上漲的速度過快，因此看來在觸發干預之前仍有空間。」不過她也說：「如果他們不干預，投資人可能會在下一個水準上測試日銀，如此將加快殖利率上漲的速度。」

要推斷日銀干預的模式，仍言之過早，從日銀最近先後在0.6%和0.65%一線進場來看，日銀顯然想避免短時間大漲5個基點。

美國公債殖利率和國內通膨雙雙上揚，日本利率也面臨利率上揚，讓日銀面臨調整超寬鬆貨幣政策的壓力。美國10年公債殖利率已達到4.36%，是2007年以來最高水準。投資人漸漸認為，即使Fed停止升息，利率仍會保持於較高水準。

日銀總裁植田即將赴美參加央行年會，行前會見日本首相岸田文雄，討論日圓貶值以及債券殖利率上揚等財務狀況，植田會後表示，「岸田首相就經濟和金融狀況提出了各種問題。他強調，兩人並未特別討論貨幣動向。

日本銀行承認，匯價波動是去年7月決定放寬債券殖利率移動區間的因素之一。分析師表示 ，如今輪由財務省來視需要處理日圓升值的問題。

日圓兌美元今天升值0.2%至145.94。

植田談到他和首相的談話也說：「我解釋了上個月的政策決策，他說他完全理解。」。

日本 投資人 美國

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