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舊金山聯準銀行評論：Fed內部看利率走向 分歧擴大

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
舊金山聯準銀行最新分析評論，指聯準會內部對利率走向的看法愈來愈分歧。 路透
舊金山聯準銀行最新分析評論，指聯準會內部對利率走向的看法愈來愈分歧。 路透

彭博資訊報導，根據周一（21日）舊金山聯準銀行發布的經濟評論，美國聯準會（Fed）內部現在對於利率走向的分歧比以往更大。

舊金山聯準銀行的經濟評論指出，分析聯準會每季公布的決策官員對未來利率預估的「點狀圖」，發現2010年代聯準會內部分歧有所下降，「到新冠疫情爆發初期，幾乎沒有觀點相左的情況」。

不過，舊金山聯準銀行研究人員Andrew Foerster和 Zinnia Martinez在評論中寫道，「從那以後，官員們的分歧一直在擴大，以2023年前兩季看，甚至超過了平均水準」。

這樣的轉變，在決策官員要決定何時停止升息，以及最終開始降低借貸成本的時間點時，可能導致更激烈的辯論，或引發更多異議。

過去一年半，美國聯準會將利率從近零水準上調至現在目標區間5.25%～5.5%（22年來最高水準）的過程中，官員們大多時候處於同一陣線。聯準會主席鮑爾2018年2月上任以來，利率決議累計只有13張反對票，其中只有兩次發生在2022年3月開始升息以後。

然而，在審視官員們對國內生產毛額（GDP）、失業率和通膨率的預期後，舊金山聯準銀行研究人員表示，決策官員如今對利率該有的走向，看法分歧的情況更甚以往。

官員們對於未來通膨發展路徑的看法分歧尤其大，他們對於經濟成長或失業率可能走向的不同看法，「在統計學上與貨幣政策分歧無關」。

舊金山聯準銀行這份經濟評論報告同時指出，「對經濟前景的看法分歧，只能解釋三分之一的貨幣政策觀點差異。貨幣政策還受到其他一些因素的影響，例如，『政策偏好』就在其中扮演更大角色，但這超出報告的討論範圍」。

舊金山 聯準會 鮑爾

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